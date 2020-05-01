إلغاء الجزء الثاني من مسلسل إدريس إلبا "Turn Up Charlie"

ميرنا وليد - بيروت - بعد موسم واحد منه، والذي طرح فى 15 آذار/مارس الماضي، من بطولة الممثل العالمي ​إدريس إلبا​، أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدي الجديد Turn Up Charlie.

وقالت في بيان:"لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية".



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