خاص الفن – أنطوانيت نجيب: لم ولن أعتزل

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب​ ما يتردد عن اعتزالها التمثيل، مشيرة إلى أنها لم ولن تعتزل مادام في العمر يوم واحد.

وقالت لموقع "الفن": الفن هو حياتي ونبض قلبي ولا يمكن أن أتركه إلا عندما أفارق الحياة، ولا شيء يمنعني من اعتزاله إلا قدر الله سبحانه وتعالى.

الممثلة التي وصلت لعمر التسعين قالت إنها ورغم أزماتها الصحية إلا أن قلبها ينبض بالحب والشباب، وإنها دائماً تشعر بأنها مازالت قادرة على العطاء مهما بلغ منها العمر.

ويشار إلى أن أنطوانيت نجيب تغيب عن المشهد الدرامي هذا العام لأسباب صحية.

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