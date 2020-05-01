هل تنضم أريانا غراندي للجزء الجديد من هذا المسلسل الشهير؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن لعبت دور البطولة في مسلسل من نوع الكوميدي - الرعب Scream Queens، بدور شانيل الثانية، والتي لقيت نهاية مروعة على يد قاتل الشيطان الأحمر، وتألقت إلى جانب كل من إيما روبرتس وبيلي لورد، أثيرت أخبارٌ مؤخرًا بأنّ المغنية العالمية ​أريانا غراندي​، ستشارك في تمثيل الجزء العاشر من مسلسل قصص الرعب الأمريكية American Horror Story.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مؤلف العرض ريان مورفي هو من أثار هذا الموضوع، وفي حال مثلت أريانا في الجزء العاشر من المسلسل، فستنضم إلى نجوم جدد في المسلسل، أمثال ماكوالي كالكين، وليزلي غروسمان، وليلي رابي، وأنجيليكا روس، وكاثي بايتس وفين ويتروك.

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