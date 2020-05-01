كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "اللعبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ التحدي الخامس للعبة، وجائزتة "300ألف جنية" للي هيفوز باللعبة، فيبدأ التحدي بين شيكو وهشام في إمتثال الآخلاق الكربمة.

ويشطرت في التحدي الخامس للعبة الآتي : "علشان كدا التحدي المرة دي هيبقي هادف وبناء،مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة، يبقي شخص مهذب يحترم غيره ما بيكذبش مابينافقش، بيساعد المحتاج وما يقلش لأ، ما بيعملش غلط، واللي يعمل كل دا جايزتة هياخد ثواب كبير أوي، خلاص خلاص، ما تتخضوش، 300 ألف جنية، أيوه صحيح كل واخد لازم يعيش حياتة الطبيعية وما يقفلش علي نفسة.

وحرص الثنائي، "شيكو" وهشام ماجد علي إمتثال الإخلاق الكريمة، والتحلي بالصبر، ومساعدة المحتاجين، وذلك للفوز بالتحدي والجائزة المالية مقدارها "300 ألف جنية".

_وقام شيكو بمساعدة المحتاجين وتوزيع الأموال عليهم، حتي وصل الأمر بة إعطائهم كارت الAtm، ولسوء الحظ بينما "شيكو" في العربية متجهاً لبيتة إذا بشخص يظهر أمامة فيضطر "شيكو" للنزول لمساعدة في أنه يعدي الطريق، ويترك باب العربية مفتوح، فيقوم الباب بخبط شخص من المارة فيخسر شيكو التحدي.

_علي الجانب الآخر تحمل هشام ماجد غضبة أخد الأشخاص العاملين معة وتركه يقوم بضربه وصبر إلي ان فاز بالتحدي بعد إعلان "صاحب اللعبة" خسارة "شيكو".

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_ وانتهت الخلقة بفوز هشام ماجد التحدي وجائزة مقدارعا 300الف جنية، ويذهب لإصلاح ما افسده مع صديقة اخد فتحي، وذهب معه لكي يخطب له حبيبته "دعاء رجب" .

يشار إلي أن "شيكو" هو من فاز بالتحدي الرابع للعبة، بعد أن قام بخيانة زوجتة ميرنا جميل في عيد جوازهم مع "تهاني " وقامت ميرنا جميل بضربة بالقلم علي وجهة ففاز بالتحدي وجائزة مقدارها 250ألف جنية.

و تدور أحداث مسلسل اللعبة، حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميلدعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني".