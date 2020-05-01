كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ندم إدوارد وإنهيار رمضان وإصرار أحمد زاهر على القتل.. مشاهد مؤثرة في الحلقة السابعة من "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة الندم والبكاء التي تمكنت من إدوارد "عبد المحسن" عقب سماع خبر وفاة اخيه محمد رمضان "رضوان البرنس " وأسرته في الحادث الذي قام أخواته وزوج شقيقتهم بتدبيره و بموافقته كان يقابلها حالة من الجحود ومزيد من الشر من قبل اخواته "فتحي" احمد زاهر و"ياسر" محمد علاء و"عبير" رحاب الجمل والذين قاموا بعتاب احمد فهيم"رأفت"زوج "عبير" لعدم تمكنه من قتل "رضوان" وابنته الذان نجيا من الحادث الذي نفذه بسيارة نقل وراح ضحيته زوجة اخيهم "علا"نجلاء بدر" وابنها وهو ما قد يتسبب في فشل مخططهم لاسترداد "ميراثهم" الذي يعتقدون أن "رضوان" قد استولى عليه.

وكانت ضمن كلمات الندم المؤثرة ل ادوارد "عبد المحسن" عقب علمه بتنفيذ مقتل اخيهم "رضوان" واسرته : "هو احنا عملنا كده بجد .. هو احنا قتلنا اخونا بجد ..مستخسرين فيا الحسرة والندم ".

كما تأثر مشاهدي مسلسل "البرنس" بحالة الفزع والصرخات التي انتابت محمد رمضان"رضوان البرنس" عقب افاقته من الحادث ومعرفة مصير زوجته ونجله حيث ظل ينادي عليهما مما استدعي ان يعطيه الطبيب "حقنه" مهدئه نظرا لخطورة حالته و إصابته من حادث انقلاب سيارته المدبر.

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علي جانب قام أحمد زاهر "فتحي البرنس" في نهاية الحلقة بدخول غرفة العنايه المركزة التي يوجد فيها "رضوان" بحجة الاطمئنان عليه ثم سحب أنبوب الأكسجين عن "رضوان" في ثان محاولة له واصرار بلا رحمه على قتل اخيه مستغلا إصابته وتغيبه عن الوعي .

كما تخللت الحلقة مشهدا لريم سامي"نورا البرنس" التي كشفت لشقيقها الأصغر "عادل " أحمد داش بأن اخواته هم من قاموا بمحاولة قتل "رضوان" ونصحها "عادل" بدعم أخبار احد خوفا عليها منهم وانه سيتولي الأمر.

بينما تعتقد نور اللبنانيه "علا" بأن طليقها هو من قام بتدبير الحادث لينتقم من "رضوان " عندما قام رضوان في مساعدتها بأخد متعلقاتها الشخصية منه واخبرت والدتها صفاء الطوخي بما تعتقده خلال تواجدها في المستشفي لمواساة اسرتي "رضوان" و"لبني" والاطمئنان عليه وسط حالة البكاء والانهيار التي انتابت الجميع لمصير "رضوان " اطيب اخواته والذي يساعد كل من يلجأ اليه.

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.