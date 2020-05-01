تراند اليوم : 100 وش .. آسر ياسين و نيللي كريم في ازمة بعد كشف خطتهم

احتل مسلسل ب100 وش، قائمة تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل ضمن الموسم الرمضاني.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بمشكلة تواجه سكر التي تجسدها نيللي كريم وعمر الذي يجسده آسر ياسين وهى أن الشخص الذي سيقوم بعمل بطاقة مزيفة لهما لإتمام عملية الاحتيال على البنك طلب منهم مليون جنيه، وهم لا يعرفون كيف سيحضرون تلك الأموال.

وتوصل الثنائي إلى حل وهو أن يقوما بتأجير شقة وبيعها بطرق غير مشروعة لأكثر من فرد ليحصلوا على الأموال.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل بـ “100 وش” بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.