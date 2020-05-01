تراند اليوم : نقابة المهن الموسيقية تنعى شهداء حادث بئر العبد الارهابي

تنعي نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر ومجلس ادارة النقابة والجمعية العمومية شهداء الوطن في حادث بئر العبد الارهبي .

وقالت النقابة في بيان : “على اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد اسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل علي حماة الوطن وسيفه ودرعه نؤكد على خسة وغدر الإرهاب”.

واضاف البيان: ” لن تثني جيشنا الباسل عن دحره وهو ما يدعمهم للنيل من امن وسلامة الوطن كما أكد نقيب الموسيقين هاني شاكر علي ان جموع موسيقين مصر صف واحد خلف القيادة السياسية وجنود وقت الحاجة لإستمرار رفعة الوطن”.

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اعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال “الرفاعي” في بيان له عبر صفحته على “فيس بوك”، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.