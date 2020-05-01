بلقيس تشيد بهذا المسلسل في رمضان: إبداع في الحبكة

عبّرت النجمة الإماراتية بلقيس عن اعجابها الشديد بمسلسل “البرنس” الذي يعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك وهو من بطولة محمد رمضان.

وحثت بلقيس الجمهور على متابعة العمل لأنه يستحق المشاهدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على تويتر: “مسلسل “البرنس” قوي قوي قوي تمثيل خطير وابداع في الحبكة. محمد رمضان مقنع جدا كالعادة واحمد زاهر مش معقول وروجينا شاربة الدور شرب وكل الممثلين ابدعوا في ادوارهم“. وتابعت “مسلسل يستحق المتابعة وفيه دروس وعبر من واقع الحياة“.

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نذكر أن بلقيس أطلقت منذ أيام أغنية “أرجوك” برؤية وتوزيع جديدين، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس.

الأغنية هادئة، سعت بلقيس الى ادخال البيانو والجيتار اليها وقدمتها للجمهور بقالب جديد لافت.

الأغنية من ألبوم “أراهنكم” الذي أطلقته بلقيس في عام 2017. كما أنه سبق لها وصورتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب الذي طرحته في 11 فبراير 2020 حيث أحبت بلقيس أن توجه رسالة من خلال الفكرة فوثقت قصة شقيقتين وقع الخلاف بينهما بعدما تزوجت واحدة منهما شاباً استولى على كل ممتلكات العائلة بعدما منحته كل شيء من خلال وثيقة قانونية، هذا ما أثر على حياة والدتهما التي توفيت جراء الحزن ووقع الخلاف بين الشقيقتين والابتعاد عن بعضهما. ووجهت بلقيس في نهاية الكليب رسالة الى الجميع، وكتبت “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات”.