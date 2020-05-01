الأمير هاري وزوجته ميغان يخسران أول معركة

May 01, 2020
خسر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المعركة الأولى من قضيتهما في المحكمة العليا ضد صحيفة ميل التابعة لوكالة الأنباء الأميركية “أسوشيتيد بريس” التي تزعم فيها دوقة ساسكس سوء استخدام الصحيفة لمعلومات خاصة بها، وتعديها على حقوق نشر وخرق قانون حماية البيانات.
وتقاضي ماركل، “دار أسوشيتد نيوزبيبرز” بعد نشر مقالات في صحيفة ميل اون صنداي التابعة لها في شباط/فبراير 2019 حول خلاف دب بين ميغان ووالدها ليلة زفافها إلى الأمير هاري في أيار/مايو 2018.
واتهمت وثائق من محامي ماركل مؤخراً صحيفة ميل وصحفًا أخرى بإهانة ماركل واستغلاله والإسهام في إفساد العلاقة بينه وبين ابنته.
ويقول محامو ماركل إن صحيفة ميل نقلت بشكل خاطئ اقتباسات من الخطاب الذي لم يكن الغرض منه قط أن يتم نشره وذلك بهدف وضع العائلة المالكة في موقف سئ.
ومن جانبهم، يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلة المالكة يجعل هناك اهتمامًا عاماً مشروعًا بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها العائلية.
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