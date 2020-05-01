تعاون جديد يجمع بين مركز سرطان الأطفال في بيروت وشركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، في شهر رمضان المبارك، يثمر عن برنامج لجمع التبرعات تحت عنوان (سلسلة الشريط الذهبي) أو الـ Golden Ribbon Chain.

شركة ايغل فيلمز تبنت برنامج مركز سرطان الأطفال الجديد في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تحرص على إيلائها اهتماماً خاصاً، وبالتالي تبنّت المشروع الذي يهدف إلى جمع اللبنانيين للتضامن ضد السرطان، اذ أن مرض السرطان لا ينتظر ولا يفرق.

الحملة تقوم على تشجيع الناس على التبرع بمبلغ بسيط قيمته خمسين ألف ليرة لبنانية، على الموقع المخصص لهذا البرنامج www.cccl.org.lb/GoldenRibbon، ومقابل كل تبرع يقوم به أحدهم، يضاف شريط ذهبي على خريطة لبنان، والهدف هو تغطية الخريطة بالكامل بمجموع ١٠،٤٥٢ شريط ذهبي مع نهاية شهر رمضان المبارك.

Advertisements

نذكر أنه من خلال تغطية الخريطة اللبنانية بشرائط ذهبية، باعتبار الشريط الذهبي هو شعار عالمي للدعم والتوعية عن مرض سرطان الأطفال، نكون قد أمّنا العلاج لسبعة أطفال، وهو ما سيحققه المتبرعون ليعبروا عن تضامنهم أجمعين لنفس الهدف، مقيمين ومغتربين، لدعم الأبطال الصغار الذين يصارعون مرض السرطان من خلال دعم المركز الذي يعالج هؤلاء الأطفال من دون أي بدل ومن دون اي تفرقة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة إنقاذ وضعها المركز لتمكينه من الاستمرار في توفير العلاج لنحو ٣٠٠ طفل مصاب بداء السرطان خلال سنة ٢٠٢٠. إذ أن تراجع مداخيله المالية بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية ، والأوضاع الصعبة التي يمرّ بها العالم، يجعل المهمة أصعب يوما بعد يوم، ما لم يحصل المركزعلى التمويل الكافي. فالعجز لهذا العام من المتوقع أن يصل الى العشرة مليون دولار أميركي.

والجدير بالذكر ان المركز عالج من منذ افتتاحه، عام ٢٠٠٢ أكثر من ١٧٤٠ طفلاً مصاباً بداء السرطان من لبنان والمنطقة، بنسبة شفاء معدلها ثمانين في المئة، بالإضافة إلى تقديم حوالي ٥٠٠٠ إستشارة طبية مجانية.