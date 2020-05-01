هند القحطاني تثير جدلا بحديثها عن استضافتها في مقالب رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا بحديثها عن استضافتها في المقالب التي يقوم بها الفنان المصري رامز جلال، موضحة في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وهي تشاهد حلقة أمس من برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي حل فيها لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا أن كثيرين تمنوا استضافتها.

وتداولت حسابات فنية مهتمة بمشاهير التواصل الاجتماعي، عبر موقع "إنستغرام" مقطع الفيديو وظهرت فيه هند القحطاني وهي تتحدث مع أولادها عن رأيهم في برامج رامز جلال وهم يشاهدون برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت هند القحطاني: "تدرون هناك تصويت في تويتر يقول: مين الضيف اللي تتمنون يستضيفه رامز جلال معه؟ وكتير قالوا يا ريت هند القحطاني".

ووجد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من جانب المتابعين حيث اعتبر البعض أنها تحاول طرح اسمها في أي شيء عليه إقبال من الجمهور، فيما سخر منها البعض الآخر بسبب نطقها لموقع "تويتر" الذي شهد التصويت الذي تتحدث عنها حيث قالت "تويرر".

وقال حساب باسم "مودي": "التصويت للفنانين انتي مالك شغل"، وأضاف "محمد": "معطية نفسها حجم أكبر منها تويرررا أجل"، بينما قال حساب باسم "العزبي": "في خيالها لان مافي برنامج اسمه تورر"، وكتب حساب آخر: "كيف نطقت تويتر ما قدرت اقلدها".

وتواصلت التعليقات فقال "مؤيد": "انا اقول ان تويور ذا مهو داري عن خشتك يا عجوزة الغابرين"، وكتبت أميرة تقول: "مسكينة باين ان عندها احساس بالنقص.. الله يعينها"، وأردف آخر: "تبي رامز يستضيفها بس ماتدري كيف الطريقة".

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وكانت قد أحدثت هند القحطاني، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب توثيقها مقطع فيديو خلال احتفالها بتوثيق حسابها على تطبيق "سناب شات" دون أن تدفع لهم أموالًا مقابل ذلك الأمر الذي جعلها حديث مواطني المملكة.

وقالت هند القحطاني في المقطع الذي نشرته عبر حسابها في "سناب شات" وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتوثق حسابي اتوثق إيه جات كده الله يبارك فيكم، ولا دفعت ولا ريال واحد".

ووسط تراقص هند القحطاني على أنغام الموسيقى بسبب فرحتها بتوثيق حسابها، وظهور أبنائها في الفيديو وهم يشاركونها الاحتفال وسعادتهم لتوثيق حساب والدتهم، شنّ مغردون سعوديون حملة انتقادات حادة، ضدها معربين عن غضبهم بسبب رقصها.

واتهم بعض المغردون هند القحطاني بأنها حصلت على توثيق حسابها لأنها تتعرى، وأنها لا تستحق أن يتابعها أحد هي ومن على شاكلتها من مشاهير الفلس، فيما تهكم البعض عليها بأنها ستتعرى أكثر في الفترة المقبلة وأنها ستصبح مشهورة غير مرغوب فيها.