أديل تشوق جمهورها بمنشور غامض.. هل ستصدر ألبومها قريبا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألمح خبير المكياج الخاص بالنجمة العالمية أديل، مايكل آشتون إلى صدور عمل جديد للنجمة قريبًا.

وكتب مايكل رسالة مشفرة على حسابه على إنستغرام، قال فيها إن هناك أخبارا مثيرة في الطريق، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتضمن منشور مايكل البالغ من العمر 38 عامًا الذي يعمل مع أديل منذ 12 عامًا، صورة للنجمة البريطانية بالأبيض والأسود وهي تنظر إلى المرآة وتضع "المكياج" وتمسك بهاتف حيث يظهر وجه مايكل في الصورة.

وعلق على الصورة :"بالمناسبة أخبار مثيرة قادمة قريبا، استعدوا"، واجتذب المنشور العديد من التعليقات التي أشارت إلى أنه يعني أن ألبوم أديل سيصدر قريبًا.

وعلى الرغم من أنه لم يعطِ أي أدلة حول ما هي الأخبار المنتظرة، إلا أنه أثار حالة من الجدل حول النجمة العالمية، وأعطى إيحاء إلى عمل موسيقي جديد محتمل لـ"أديل".

يُذكر أن "أديل" لم تصدر ألبومًا منذ عام 2015 بعد الألبوم الذي تضمن الأغنيتين الشهيرتين Hello and When We Were Young، وقالت سابقًا إنها ستطلق ألبومها الرابع هذا العام.

وقالت أديل مؤخرًا أن ألبومها الرابع سيصدر في سبتمبر هذا العام، والذي تم وصفه بأنه عودة كبيرة لها.

وأصدرت أديل البالغة من العمر 31 عامًا تصريحًا صادمًا لمعجبيها خلال بث مباشر على إنستغرام، حيث قالت: "بالنسبة لـ 2020، ليس من المفترض أن نحصل على ما نريد!".

ويعتقد المعجبون أن هذا كان بمثابة إعلان عن أنها قامت بتأجيل إصدار ألبومها القادم للعام المقبل.

وسيكون هذا الألبوم هو أول إصدار لها منذ أن أعلنت انفصالها عن زوجها السابق، سيمون كونيكي، 45 عامًا، في أبريل الماضي بعد سبع سنوات معًا.

كان ألبوم أديل الثاني، هو الألبوم الأكثر مبيعًا في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، حيث باع أكثر من 25 مليون نسخة، بالإضافة إلى جائزتي جرامي.

يُشار إلى أن بعض المشاهير أمثال ليدي غاغا وسام سميث وألانيس موريسيت قاموا بتأجيل إصدارات ألبوماتهم القادمة بسبب أزمة الصحة العالمية التي تواجهها بسبب انتشار فيروس "كورونا".