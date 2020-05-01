نصائح مهند الحمدي لقضاء الوقت في الحجر الصحي تُثير غضب جمهوره.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال الفنان السعودي مهند الحمدي يتواجد في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن علق هناك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع السفر، حيث كان الحمدي يصور مشاهده من مسلسل "دفعة بيروت".

ومن داخل الحجر الصحي يشارك الحمدي باستمرار جمهوره عبر فيدوهات، ومؤخرًا نشر فيديو يقدم من خلاله نصيحة لمتابعيه عن كيفية قضاء وقتهم الطويل في الحجر الذي تزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال الحمدي بالفيديو انه لا يوجد أفضل من قضاء الوقت بالأكل ثم النوم ومشاهدة المسلسلات والأفلام، والعودة إلى الأكل والنوم.

وتعرض الفنان السعودي لهجوم كبير بعد نشره الفيديو، إذ علق البعض أنه نسي أمر العبادة وقراءة القرآن واستغلال تواجد الناس في الحجر خلال شهر رمضان المبارك في توطيد علاقتهم بربهم.

فيما دافع الكثيرون عنه مؤكدين أنه من الواضح أن الحمدي كان يمازح جمهوره، وأنه كان يسخر من الوضع الذي يعيشه حاليًا بسبب الملل وتواجده بعيدًا عن العائلة ووطنه.

وعلى صعيد مختلف كان الفنان السعودي قد أعلن عن وجود علاقة عاطفية في حياته دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى وذلك في أحد إجاباته على سؤال للفنانة اللبنانية مايا دياب خلال بث مباشر جمعهما.

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وكان السؤال حول ما يجمعه بزميلته الفنانة نور غندور الذي شاركها مسلسل "جمان" وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية جدًا، ليؤكد أن ما يجمعهما مجرد علاقة صداقة عادية.

فيما أثارت هوية حبيبته فضول الجمهور الذي بدأ بالتخمين، حيث تكهن البعض أن الحمدي يعيش علاقة حب مع الفنانة البحرينية حلا الترك، ناشرين بعض الفيديوهات التي جمعتهما.

يُشار إلى ان مهند الحمدي استطاع تحقيق شهرة واسعة في عالم التمثيل بسبب وسامته، إذ يرى عدد كبير من الجمهور أنه يملك ملامح قريبة جدًا من النجوم الأتراك.

وبالرغم من عمره الفني القصير في عالم التمثيل إلا أن الحمدي شارك في عدد من الأعمال الناجحة من بينها الوجه المستعار في عام 2016 بشخصية عبدالعزيز، ومسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض بعام 2019 بشخصية ناصر، وفي نفس العام قدم مسلسل "جمان" بشخصية هشام، كما انضم إلى مسلسل دفعة القاهرة الذي خرج من الموسم الرمضاني بسبب أزمة كورونا.