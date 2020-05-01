بوسي شلبي ورجاء الجداوي تعلقان على ظهور صفاء أبو السعود في رمضان 2020

القاهرة – لايف ستايل
علقت كل من الإعلامية بوسي شلبي والفنانة رجاء الجداوي، على ظهور الفنانة صفاء أبو السعود في إعلان إحدى المستشفيات الخيرية الذي يعرض على القنوات الفضائية حالياً في رمضان.
وكتبت بوسي شلبي عبر حسابها بموقع وتطبيق انستغرام: "ظهور صفاء أبو السعود في إعلان مستشفى الناس أسعدني كنتي وحشاني"، وعلقت رجاء الجداوي على الصورة كاتبة:"الله وحشانى قوي يا صفاء رمضان كريم"
الفنانة صفاء أبو السعود، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينات مرورا بالسبعينيات، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات المرتبطة بالعيد في مصر والوطن العربي.
وقدمت مجموعة من الأفلام السينمائية والتليفزيونية منها "البحث عن المتاعب" و"التماسيح والنيل".
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