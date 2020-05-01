وفاة الفنانة المصرية نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

انتقلت اليوم الخميس، الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض، ولم تعلن الأسرة على موعد الجنازة ومكان الدفن حتى الأن.

وبدأت نعمات عبدالناصر، بعد مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب كبير من الجمهور والصناع.

وشاركت نعمات في الكثير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر أفلامها: النداهة، طائر على الطريق، وبالوالدين إحسانا، حب في الزنزانة، العار، عصفور الشرق، وغيرها.

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