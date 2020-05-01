ليلى علوي تخرج عن صمتها وتعلق على صورة شبيهتها

القاهرة – لايف ستايل
خرجت الممثلة المصرية ليلى علوي، عن صمتها، لتعلق على صورة لفتاة تشبهها كثيرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكتبت علوي على حسابها الرسمي بتويتر: "سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.
وانتشرت صورة الفتاة الأفغانية بشكل كبير على موقع "تويتر"، وجعلت الجمهور في حيرة كبيرة بالتفريق بينهما ، وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الأفغانية بزيها الملون، بليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.
وانهالت التعليقات على صورة الفتاة الأفغانية الشبيهة بالفنانة ليلى علوى، الامر الذى حير البعض في التفريق بين الفنانة ليلى علوى والفتاة الأفغانية.
وقال أحدهم:" ليلي علوي النسخة الأفغانية"، وكتب أخر:" افتكرتها ليلى علوي".
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