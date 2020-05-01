شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى ناعية أبطال بئر العبد: "تحية لكل شهداء الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة داليا البحيرى فى الدعوة التى أطلقها النجم آسر ياسين، لتحية شهداء وأبطال مصر، الذى استشهدوا أمس إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

ونشرت داليا البحيرى، عبر "ستورى" إنستجرام الخاص بها، صورتها وهى تحيى شهداءنا من القوات المسلحة، على أنغام أغنية وطنية لعمرو مصطفى، وعلقت "تحية لكل شهداء الوطن".

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داليا البحيرى

ونشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائى وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهارده حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وتحولت مواقع السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر ، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.