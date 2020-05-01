شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان وهنا شيحة توجهان التحية العسكرية لشهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إنجى وجدان التحية إلى أبطال القوات المسلحة فى بئر العبد بسيناء، الذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجموعة من التكفيريين من عناصر الإرهاب لاستهداف رجال الجيش فى سيناء، ونشرت إنجى وجدان صورتها وهى تؤدى التحية العسكرية للشهداء لها على حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بدعوا كل زملائى وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر فى سيناء".

كما حرصت الفنانة هنا شيحة، هى الأخرى على نشر صورتها وهى تؤدى التحية العسكرية لشهداء الوطن فى سيناء عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، ودعت جميع زملاؤها بوضع صورهم وهم يؤدون التحية العسكرية حدادا علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة.

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وتفاعلت الإعلامية أسما شريف منير، مع المبادرة ووضعت صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية لتحية أبطال القوات المسلحة في سيناء، ونعتهم قائلة: "حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء. حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق. حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا".

ودعت للشهداء قائلة: "يا رب ارحم من استوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجمعنا بهم فى جنتك. اللهم ارزقهم الفسحة والضياء وآنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم فى نور دائم لا ينقطع، اللهم اجعل الشهيد فى جنتك آمنا مطمئنا، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين".

وكان المُتحدث العسكرى، قد أعلن مساء الخميس، عن استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة فى كمين غرب التفاحة فى بئر العبد بشمال سيناء، بعملية إرهابية.