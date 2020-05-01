شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ناعيا شهداء بئر العبد: اللهم قوى عزم أبطالنا فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد رمضان شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع فى مدينة بئر العبد نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص العزاء للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى وأسر الشهداء والشعب المصرى جميعاً اللهم أسكن شهداءنا الفردوس الأعلى وارزق المصابين الشفاء وقوى من عزم أبطالنا فى سيناء #تحيامصر #عاشوا أبطال ماتوا رجال".

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان أمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.

كما حرصت الفنانة نيللى كريم على توجيه التحية إلى شهداء الوطن في بئر العبد بسيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب فى أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن.

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها بموقع إنستجرام:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر سيناء".