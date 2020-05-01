شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تكشف عن سبب هروبها من المحلة للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة صفية العمرى عن سبب هروبها من مدينة المحلة إلى الإسكندرية، وهو أن أهلها هم من دبروا هذا الأمر خوفاً عليها وحفاظاً على حياتها، لافتة إلى أنها كانت تحب شخصا وهى فى سن صغيرة جداً وكانت قاصرا وقتها، لذلك قرروا أهلها هروبها إلى الإسكندرية.

وأوضحت صفية العمرى، خلال لقائها فى برنامج شيخ الحارة الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، أنها نادمة ندما شديدا على هذا الأمر لأنها حرمت من ضحن والدتها وأهلها وأخواتها، وعلى موافقتهم على هذه الفكرة لأنها كانت تحبه أيضاً وترغب فى الزواج منه، واستمرت سنوات طويلة بعيدة عنهم ودرست فى الإسكندرية حتى ذهبت للقاهرة ودخلت فى عالم الفن، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور مخططة ومدبرة من الله سبحانه وتعالى ولولا ذلك ما كانت صفية العمرى حالياً.

Advertisements

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

والفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.

يذكر أن النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل جمعهما من قبل مسلسل "هوانم جاردن سيتى" تاليف الكاتبة منى نور الدين وأخرجه أحمد صقر وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم والنجمات منهم حسين فهمى وعبلة كامل وهشام سليم وصابرين ومديحة يسرى وأحمد خليل وعزت أبو عوف وليلى فوزى وعزة بهاء ونهال عنبر وايمان وعايدة رياض وندى بسيونى وأحمد ماهر وبثينة رشوان واحسان القلعاوى، وكان يتناول المسلسل ما طرأ من تغيرات فى العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلى وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.