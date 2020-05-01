شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس عن مسلسل البرنس: تمثيل خطير وإبداع فى الحبكة وفيه دروس من الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت المطربة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحى بقصة مسلسل البرنس وأداء أبطاله، مؤكدة أنه يستحق المتابعة لما فيه من دروس وعبر من واقع الحياة.

وكتبت بلقيس، عبر حسابها على تويتر: "مسلسل البرنس قوى قوى قوى، تمثيل خطير وإبداع فى الحبكة، محمد رمضان مقنع جدا كالعادة، وأحمد زاهر مش معقول وروجينا شاربة الدور شرب، وكل الممثلين أبدعوا فى أدوارهم، مسلسل يستحق المتابعة وفيه دروس وعبر من واقع الحياة".

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بلقيس

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmcوdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، استيقاظ "رضوان البرنس" محمد رمضان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب حادث التصادم الذى أودى بحياة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وسأل الممرضة عنهما، لكنها أخبرته بأن زوجته توفيت هى والطفل، أما ابنته فهى بخير، وانهار "رضوان" من البكاء بعد سماع الخبر واضطر الطبيب إلى إعطائه مخدرا بعد انهيار أعصابه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.