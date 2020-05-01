شكرا لقرائتكم خبر عن تطور شخصية "شادية" لياسمين على فى مسلسل النهاية وظهور ملامح الشر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة والمطربة ياسمين على منذ الحلقات الأولى لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، إلا أن ظهورها أمس فى الحلقة السابعة كان الأقوى فقد ظهرت ملامح وتفاصيل من شخصية "شادية" التى تقدمها فى العمل وهى ضمن العاملين فى تكتل "إينرجيكو" فتعمل تحت قيادة "رضوى" ناهد السباعى .



ياسمين علي في مسلسل النهاية

يبدو أن وراء شخصية ياسمين على قصة كبيرة فقد ظهرت وهى تتحدث مع مراد المحروقى "محمد لطفى" رئيس عصابة السارقين فى الهاتف ويبدو أنها تتعاون معه، وأنها تقوم بخيانة صديقتها، وأنها كانت قد طلبت منه خدمة "سرقة" مقابل أجر وقد نفذها لها ولذلك يطلب منها خدمات أخرى.

ياسمين تقدم شخصية شريرة خلال أحداث العمل الذى تدور أحداثه فى المستقبل وبرغم ملامحها الطيبة إلا أنها قدمت جانبا آخر من قدراتها التمثيلية فى العمل.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما.