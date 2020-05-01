شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 7 من "ليالينا 80".. أجواء مباراة الأهلى والزمالك فى فترة الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "ليالينا 80"، الذى يعرض طوال شهر رمضان على قناة cbc حصرياً، بأجواء مباراة الأهلى والزمالك فى فترة الثمانينيات، وشهدت الحلقة خروج راضى "ميدو عادل" من المستشفى بعد ما فقد ساقه، ونفس الأمر رنا رئيس "جميلة" ابنة غادة عادل وإياد نصار.

ويتحدث هشام "إياد نصار" مع شقيقه جلال "خالد الصاوى" عن شكه في معرفة مريم "غادة عادل" بزواجه العرفي، كما يطلب جلال "خالد الصاوى"، منه العودة لبيته لكي يكون في حال أفضل مع ذكرياته مع زوجته ناهد "نورهان".

وتتوالى الأجداث بمشاجرة "بدرية" نهى عابدين مع زميلة لها في المصنع وقرار فصلها، يعيدها مرتضى "محمد علي رزق"، إذ يبدو عليه الإعجاب بها وتكون بينهما نظرات متبادلة من الإعجاب، وتبدأ "رقية" صابرين بالعمل بنفس المصنع الذى تعمل فيه "بدرية" نهى عابدين بعد حادث ابنها لكى تزود من دخلها.

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وتبدو علامات المرض على خالد الصاوى "جلال"، ويدخل غرفة جميلة "رنا رئيس" لكى يتحدث معها على إنها زوجته المتوفيه "نورهان"، ويبدأ راضى" ميدو عادل بالخروج من المنزل ويجلس على إحدى قهاوى منطقته لكى يشاهد مباراة الزمالك والأهلى وينصحه مجدى "حسنى شتا" باستكمال دراسته ويحاول "جلال" خالد الصاوى بالاتصال بابنته "زينب"، زوجة محمد على رزق بعد ما أنجبت للمرة الثانية لكى يطمئن عليها لكن دون أن يتكلم.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ، ويعرض المسلسل على شاشة cbc، حصرياً طوال أيام شهر رمضان.