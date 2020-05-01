شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى و200 شخصية عامة فى بث حى 24 ساعة للاتحاد خلال تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك أوبرا وينفرى وجوليا روبرتس، وديباك شوبرا، والرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، ضمن نحو 200 من الشخصيات الثقافية والروحية البارزة، فى بث حى مدته 24 ساعة، اليوم الجمعة، يدعو إلى الوحدة خلال انتشار فيروس كورونا.

يبدأ بث "الدعوة إلى الاتحاد"، فى الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيجرى نقله فى بث مباشر عالمى على "فيس بوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، إضافة إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعى، بهدف دعم من فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا، أو من يشعرون بالعزلة أو الاكتئاب، وفقا لمجلة فوربس.

وقال المنظمون إن عازف التشيلو يو يو ما، ومغنى الراب شارلامان ذا جاد، والقس الأمريكى ريك وارين، سيكونون أيضاً ضمن من يتلون صلوات ويقدمون بعض الأغانى والرسائل الملهمة.

وذكر المنظمون فى بيان: "مهما كنتم تشعرون بالوحدة، لا أحد بمفرده الآن"، داعين الناس فى أنحاء العالم "لمشاركة الملايين فى رسالة تضامن لمدة 24 ساعة مؤثرة".

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وينظم تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص العالمى، البث الحى، وهو من عدة فعاليات تم تقديمها عن بُعد بهدف توحيد الناس خلال الوباء.

وكانت استغلت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى مشاركتها فى الحفل العالمى "عالم واحد.. معا فى المنزل"، لتوجيه رسالة شكر ودعم للطواقم الطبية، وللتذكير بالمخاطر التى يتحملها هؤلاء فى مجال الصحة، والثناء على "أفعالهم الشجاعة" الظاهرة فى جميع أنحاء العالم.

وبدأت وينفرى رسالتها مستعينة بكلمات نيلسون مانديلا "إن الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليها"، مضيفة :"فى كل بلد، وفى كل قارة، شهدنا أفعال شجاعة استثنائية من الأشخاص الذين هم على الخطوط الأمامية فى هذه المعركة ضد فيروس كورونا، أقول لكم، لقد قدرنا جميعًا العاملين في مجال الرعاية الصحية. ولكن ليس بالشكل الكافى".