شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز خمسة مشاهد فى الحلقات الأولى من مسلسل ونحب تانى ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكثير من متابعى مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة cbc ، CBC دراما ، بعد عرض أولى حلقاته، بالعمل فهو مسلسل رومانسى اجتماعى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

ويحكى العمل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور وتجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

جذبت بعض مشاهد المسلسل للجمهور وبدأ الكثيرون يتداولونها على السوشيال ميديا.

ومن أبرز خمس مشاهد خلال الـ6 حلقات الأولى من المسلسل، والتى قد أثرت فى الجمهور، يأتى فى المقدمة مشهد طلاق ياسمين عبد العزيز من شريف منير فى الحلقة الأولى من المسلسل، وذلك عندما نشب بينهما مشادة كبيرة عند عودتهما من احتفالهما بعيد لقائهما الأول، حيث قام أحد الحاضرين ويدعي مهند بمعاكسة ياسمين ما دفع شريف منير للمشاجرة معه والانصراف عن الاحتفال مع زوجته، وبدأ في رمي اللوم عليها أنها هى السبب فى ذلك بإعطائه مساحة الهزار، وأنها لا تقدر قيمة ولا حجم رجل مثل شريف، ورفض أن يستمع لأى مبررات منها، وأنهى حديثه بسؤالها هل ترى أننى سعيد معك، وهنا انهارت ياسمين وقالت إنها تحملت الكثير من الإهمال وطلبت الطلاق إذا كان بالفعل غير سعيد معها، لتتفاجأ فى صباح اليوم التالى بطلاقه لها مبررا أنه غير مرتاح وغير سعيد.

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ومن المشاهد التى أشاد بها الجمهور أيضا لقاء ياسمين عبد العزيز الأول بكريم فهمى، حيث لعبت الصدفة لعبتها فى ترتيب هذا اللقاء عندما حضرت ياسمين حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها وكان كريم فى نفس الحفل، ويرن هاتف ياسمين لتخرج وترد على والدتها فى الشرفة، ويتصادف أن والدة كريم تتصل به فى نفس اللحظة ليخرج هو أيضا للرد عليها، وتحدث مفارقة لطيفة حيث يأتى حديثهما متشابها ويتبادلان نفس الكلام مما يلفت انتباههما ويظن كلاهما أن الآخر يتهكم عليه، لكن سرعان ما يدركان أنها صدفة، وبعد انتهاء المكالمة يتقدم كريم نحو ياسمين ويعرفها بنفسه قائلا مراد السويفى فتجيب غالية عبد الرحمن وعندما تهم بالخروج يسألها هل سنتقابل مرة أخرى لترد لا أعرف، فيؤكد لها أنهم سيتقابلون مرة أخرى.

وفى مشهد مثير يضع المشاهد فى تشويق تام للأحداث القادمة، نعرف من خلاله أن مراد السويفى الذى يقوم بدوره كريم فهمى هو الخطيب السابق لصديقة ياسمين عبد العزيز يسرا، والتى تقوم بدورها تارا عماد، ويتبين ذلك من خلال مشهد يجمع بين تارا عماد وإحدى صديقاتها وهى تلومها على حضور كريم فهمى لعيد الميلاد، لتأكد صديقتها أنها تريد أن تعيدهما لبعضهما مرة أخرى، ليأتى رد تارا بأنه لن يحدث ذلك ولكن يتبين من خلال حديثها أنها مازالت تحبه وكانت تريده أن يتمسك بها أكثر من ذلك، فماذا ستفعل ياسمين حين تعرف أن خطيب صديقتها السابق هو نفس الشخص الذى يعجب بها وهى تبادله نفس الشعور هذا ما ستكشفه باقى الحلقات.

وهناك أيضا مشهد يجمع بين ياسمين عبد العزيز وطليقها شريف منير، عندما ذهب إليها فى المنزل ليتأكد منها عن صحة ما سمع من مهند ذلك الشخص الذى يعاديه والذى حاول أن يشككه فى طليقته بأنه كان على علاقة بها أثناء زواجهما، وعند سؤاله انفجرت ياسمين فى وجهه واتهمته بأنه "خفيف وأى حد يضحك عليه بكلمتين" فيغضب شريف من كلماتها ويمسكها بعنف ويكاد أن يضربها لكن يتفاجأ بدخول ابنتهما تيا عليهما فيتوقف على الفور عما يفعل ويبدأ فى الحديث مع ابنته محاولا أن يخفى فعلته.

وفى مشهد آخر يجمع ياسمين عبد العزيز بكريم فهمى فى الجاليرى الخاص بها وكان على وشك الاعتراف لها بإعجابه، ليتفاجأ بدخول شريف منير طليقها عليهما، وقد سمع كلامهما ويبدأ فى التهكم عليه بقوله "يظهر إنى جيت فى وقت مش مناسب"، ويبرر كريم وجوده فى الجاليرى بأنه أحد الزبائن لكن دون جدوى فيظل شريف يتهكم مما يدفع كريم للرد عليه وتبدأ نبرة التحدى تظهر فى كلامهما، فترفض ياسمين ما يحدث وتذهب إلى مكتبها، ما يدفع كريم إلى الانصراف، ويذهب شريف لها مسرعا ومتسائلا عن علاقتها بذلك الشخص فترفض الرد فى البداية بسبب أنه ليس له علاقة بحياتها، لكنه يتوعدها ويهددها بابنتها إذا فكرت فى خوض أى علاقة جديدة.