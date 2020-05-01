شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة هربانة منها.. وصلة مزاح بين أيتن عامر وابن شقيقتها على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة أيتن عامر، فى وصلة مزاح مع عمر فوزى، ابن شقيقتها الفنانة وفاء عامر، وذلك فى فيديو طريف عبر تطبيق "تيك توك"، مستعينين بصوت النجمة ياسمين عبد العزيز، ومصطفى خاطر من مسلسل "هربانة منها".

@omarfawzy17 ناقر و نقير بس في الاخر احنا اخوات و مش بنزعل من بعض ????❤️???? @aytenamer_official ##foryou ##makemefamous ##funny ##viral ##لايك_كومنت ##celebrity♬ الصوت الأصلي - mohamed..ibrahim

ونشر عمر، الفيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، معلقا "ناقر ونقير بس فى الآخر إحنا أخوات ومش بنزعل من بعض".

Advertisements



أيتن عامر وعمر فوزى



أيتن وعمر



عمر وأيتن

أيتن عامر نجحت نجاحا كبيرا، فى هذا الموسم الدرامى، من خلال دورها فى مسلسل "فرصة تانية" والذى يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وكانت علقت الإعلامية رضوى الشربينى لأيتن عامر على دور ريهام الذى تجسده فى مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة "إيه يا أيتن..ايه اللي عاملاه ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، فى الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتى طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".