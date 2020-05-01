شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال جمهور نيللى كريم عنها وعن مسلسل "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود جمهور النجمة نيللى كريم كل عام فى رمضان على أعمالها المليئة بالأحداث الدرامية كسجن النسا وتحت السيطرة وسقوط حر ولأعلى سعر واختفاء، لكن هذا العام خلعت النجمة نيللى كريم عباءة التراجيديا التى عودت جمهورها عليه، وفاجأتهم بجرعة كوميدية بمسلسل "بـ100 وش"، حيث تدور كل الأحداث فى قالب كوميدى تشويقى.

وعبرت نيللى كريم أنها تتمتع بالجانب الكوميدى والفرفشة هذا العام، قائلة: "والله أنا فرفوشة بطبعى يا جماعة، كنت بس محتاجا فرصة كفاية نكد 2020 مسلسل درامى لوحده من غير ممثلين".

وأبدى المشاهدين إعجابهم الكبير بمسلسل "بـ 100 وش" والكيميا والدويتو بين آسر ياسين ونيللى كريم ومهاراتهما التمثيلية وتلقائيتهما، ومن التعيلقات "بيدخلني في موود جميل وكل مرة آسر ياسين ونيللي كريم بيثبتوا انهم يقدروا يتقمصوا اى شخصية ويدخلوا في الدور علي طول وحقيقي مبسوطة انهم عملوا مع بعض"، وقال آخرون "نيللى كريم ممثلة طبيعية بدون عمليات تجميل ولا شىء الصراحة شابو يا نيللي واسر ممثل محترف الصراحة دويتو مبهج ربى يوفقكم، نيللى كريم بتصالح اكتئاب جمهورها بشوية فرفشة ولطافة حلو مسلسل ب100وش.. كل اللى شغالين أداءهم طبيعي ودمهم خفيف.. مسلسل لطيف ومسلي ومفيهوش تعقيد ولا فتي ولا تقل دم، وأفعال المجموعة كلها فظيع بصراحة روعة مسلسل جاحد من الآخر وأحلي ما فيه التلقائية في رد الفعل يعني تحس انهم مش بيمثلوا وده أحلي حاجة في المسلسل بالتوفيق في القادم ويارب ماتتمسكوا، بـ100 وش السهل الممتنع مسلسل مبهج برافو وكل طاقم العمل وعلى رأسهم المبدعه كاملة ابو زكرى".













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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.