شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تثير الجدل بلوحاتها الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد باريس هيلتون إحدى أبرز مشاهير هوليوود، لجمالها وثرائها الفاحش، ويبدو أن الجميع لديهم رأى فيها، لكن ما يمكن قوله أن باريس هيلتون مليئة بالمفاجآت دائما.

إذ يبدو أن باريس هيلتون محترفة فى الفن، وتقضى وقتا طويلا فى رسم الصور، إذ تقوم برسم لوحات مركبة، وهو الجانب الخفى منها والذى شاركت متابعيها به عبر يوتيوب الفترة الماضية، وأعطت متابعيها جولة فى غرفتها الفنية، حيث تقضى الكثير من الوقت منذ بدء الحجر الصحى، وفقا لموقع "bored panda".

كان لمتابعيها عبر الإنترنت ردود فعل مختلفة تمامًا عندما رأوا ما صنعته باريس البالغة من العمر 39 عامًا، إذ سارع بعض الناس للحكم على عملها، وقالوا إنه ليس شيئًا مميزًا، ومع ذلك أثنى الكثيرون على باريس لامتلاكها منفذًا فنيًا وقالوا إنه من المنعش رؤية جانبها الإبداعى، فبالرغم من أى شىء، يظل الفن هو الفن.

Advertisements

من بين الأعمال الفنية التى صنعتها باريس صورة لقطة، ومجموعة من الجماجم، وهى تعمل حاليًا على مجموعة ملصقاتها: الألماس هو أفضل صديق للفتاة.



باريس هيلتون



باريس

وفى سياق آخر تتعدد اهتمامات النجمة العالمية باريس هيلتون فإلى جانب أنها ممثلة ومغنية فهى أيضًا دى جى وسيدة أعمال ومصممة ملابس وعارضة أزياء.

وكشفت التقارير عن أن ثروة باريس هيلتون وصلت إلى 300 مليون دولار، وهو التقرير الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها "ويلسى جوريلا"، وبالتأكيد العام المقبل سيلاحظ العالم زيادة بثروتها حيث لم تتوقف باريس عن العمل.