شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ونور وهند صبرى ينعون شهداء بئر العبد: لعن الله الإرهابيين الكفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عدد من الفنانات فى مصر والوطن العربى، على نعى وتقديم التعازى لأسر شهداء الحادث الإرهابى الغاشم، الذى وقع فى مدينة بئر العبد، مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

الفنانة شيرين رضا، كتبت عبر حسابها على تويتر: "رحم الله شهداء الوطن الغاليين، وتعظيم سلام على أرواحهم الطاهرة"، وأيضا النجمة التونسية هند صبرى، التى قالت: "غير الدم ما حدش صادق، المجد للشهداء، ولعن الله الإرهابيين الكفرة أعداء الحياة، رحم الله شهداء مصر فى بئر العبد".



شيرين رضا

وكتبت الفنانة اللبنانية نور: "رحم الله شهداء بئر العبد، رحم الله شهداء الوطن"، أما المطربة اللبنانية يارا، فقالت: "ربّنا يرحَم شُهَداء مصر فى سيناء ويصبّر أهاليهم يا رب، وتمنيّاتى بالشّفاء العاجل لجميع المُصابين إن شاء الله".



هند صبرى

فيما قالت الممثلة الشابة ندى موسى، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم ارحم شهداء الوطن وصبر أهلهم يارب وأشفى المصابين، حسبى الله ونعم الوكيل، وأحمى جنود وأبطال مصر، شكراً على كل حاجة وعلى تضحياتكم بروحكم وراحتكم واستقراركم وبعدكم عن أهلكم علشان نقعد فى البيت نشتكى إن إحنا زهقنا من القعدة، شكراً على الأمان اللى بتدهولنا ومابنحسش بيه علشان اتعودنا عليه وبنعرف قيمته ونشوفه بس لما تضحوا بروحكم علشان احنا نبقى فى أمان، إحنا معاكوا وأنتوا فى قلوبنا ، شكرا ًأبطال ورجالة وحماة مصر، شكراً جيش وشرطة مصر، شكراً لكل من ضحى لأمن واستقرار هذا البلد.. شكراً".

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نور

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.



ندى موسى

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى سرادق عزاء، حيث حرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان أمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.



يارا

كما حرصت الفنانة نيللى كريم على توجيه التحية إلى شهداء الوطن في بئر العبد بسيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب فى أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن.

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها بموقع إنستجرام:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر سيناء".