شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتحول لرجل بشنب ودقن اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة سمية الخشاب تبدى اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة بالسوشيال ميديا، وهو ما يتضح بتفاعلها الكبير مع مواقع مثل تيك توك وإنستجرام، حيث تتفاعل بشكل كبير مع جمهورها من خلال فيديوهات تقوم بطرحها على السوشيال ميديا وأخراها فيديو لأغنية بتحبنى من مسلسل هو وهى للراحلين سعاد حسنى وأحمد زكى، حيث تحولت فيها إلى رجل بشنب وذقن مستخدمة التقنيات التى يمنحها تيك توك للمستخدمين وذلك لتغنى مقطع أحمد زكى ثم غناء مقطع سعاد حسنى وتركيبهم على بعض ككليب صغير، وهو الكليب الصغير الذى لاقى إعجاب جمهورها على مواقع التواصل المختلفة.

من جنب آخر تواصل النجمة سمية الخشاب، تقديم حلقات برنامجها طبخة سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم وصفات لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان.

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كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات" .