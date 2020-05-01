شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: تحية لكل عامل قاعد بالبيت ومش لاقى وظيفة.. الفرج قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، التحية للعمال فى عيدهم، خاصة العمال الجالسين فى البيت والذين يتقاضون ربع رواتبهم، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها لبنان حاليا.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، "اليوم عيد العمال.. تحية كبيرة لكل عامل قاعد بالبيت ومش ملاقى وظيفة وتحية للعمال اللى عم يقبضوا نص أو ربع معاش ومتحملين أيدى مطوية هذه الظروف الصعبة، الفرج قريب إن شاء الله".



نوال الزغبى

وكانت المطربة نوال الزغبى، صرحت مؤخرا بأن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفى، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة إن كانت شخصيتها قوية، معربة عن أنها ضد العنف الأسرى على الإطلاق، وتابعت: "المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل وأنا فضلت فى الخلاف الأسرى لمدة 12 عامًا حتى تمكنت من الانفصال.. أنا الآن امرأة مطلقة رسمية".

وأضافت أنها فى بداية الأمر أثرت المشاكل الأسرية عليها لكنها تمكنت من التغلب عليها والاستمرار فى حياتها الفنية والاستمرار، مشيرة إلى أنها لجأت للفاتيكان من أجل الحصول على الطلاق من زوجها.

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وردًا على سؤال بشأن تفكيرها فى الزواج مرة أخرى، قالت نوال الزغبى: "اللى يجوز أول مرة لا يفكر به مرة أخرى.. معى الآن ابنان فى سن الـ18 عامًا لو أنا بحكى مع رجل فى الشغل يغيرون على".

كما كشفت المطربة نوال الزعبى أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالمطرب وائل كفورى، تصل إلى حد التغزل بها، وهى أيضًا تتغزل به، وتابعت: "لا يوجد شىء بينى وبين وائل كفورى، أنا اتغزل فيه وهو يتغزل فيا، لكن فى إطار الصداقة".

وأضافت "الزغبى" أنها لا تفكر فى الارتباط خلال المرحلة الراهنة، لكن حال وجدت الشخص المناسب لن تتردد.

وتعليقاً على الأغانى الخارجة قالت "نوال الزغبى": "الوطن العربى ذوقه راقٍ فى الفن وسماع الأغانى والموسيقى"، مشيرة إلى أنها مع الفن الراقى المهذب وضد الأعمال البذيئة.

وعن تفشى كورونا، وتغير السلوك البشرى، قالت "نوال الزغبى": "أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن الثانى طلعت أقبح ما فينا".