شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: بصلى وبطلب من السيدة العذراء أن تحمى لبنان من غرق أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها لبنان حاليا، قائلة عبر حسابها على تويتر: "القصة مش قصة تفاؤل أو تشاؤم، القصة قصة واقعية، إذا فى أمل إنه لبنان راح بصير أفضل، فما بحس على أيامنا، بصلى وبطلب من السيدة العذراء ببداية الشهر المريمى، تحمى بلدنا من غرق أكبر وتهدى النفوس التعبانة الجوعانة والموجوعة وتساعدهم يلاقوا سبيل للخلاص والفرج".



كارول سماحة

يشار إلى أن النجمة اللبنانية كارول سماحة، علقت مؤخرا على الاختلاف الدينى بين البعض، مؤكدة أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية من المحبة والتسامح والعطاء، مشيرة إلى أنها تعيش فى مصر مع زوجها المسلم وليد مصطفى، وتعيش ديانتها المسيحية بحرية تامة، متسائلة: "فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "7 سنوات من حياتى الزوجيّة فى مصر مع زوجى وليد المسلم، أعيش ديانتى المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة، لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائى، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذى نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا فى كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية، المحبّة والتسامح والعطاء".

وأضافت كارول: "عندما قرأ زوجى بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة دينى؛ فأنا لدى 200 سبب لأناقش دينك، فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.. شكرا".