تراند اليوم : نجل "عثمان بن أرطغرل" يثير ضجة بعد ظهوره يشاهد "قيامة عثمان"



أثار نجل النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل "قيامة عثمان" الذي يقوم بدور عثمان بن أرطغرل، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر والده صورة له أثناء مشاهدته المسلسل بينما يشير إلى والده على الشاشة.

وعلق النجم التركي على صورة طفله التي نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "روح روحي".

الصورة التقطت من الخلف فلم يبد وجه كاران إلا أنها أشعلت مواقع التواصل وتناقلها المتابعون بكثافة كما عبروا عن إعجابهم بظرافة طفل أشهر ثنائي في تركيا.

وبدا واضحاً أن كاران ابن بوراك وفهرية أفجين كبر كثيراً خلال الأسابيع الماضية بعد أن نشرت والدته صورة له تظهر ملامحه بوضوح، ليتفاعل الجمهور بقوة مع ظهوره الأول، حيث أكد الكثيرون أن عينيه وحاجبيه نسخة عن والده النجم التركي حتى نظرة عينيه نسخة طبق الأصل من أبيه.

وكانت فهرية قد أنجبت ابنها الوحيد كاران في المستشفى الأميركي في اسطنبول منتصف شهر أبريل الماضي، وحصلت بعدها على عطلة طويلة وابتعدت عن العمل الفني لرعاية مولودها، برغم ظهورها في بعض الحملات الدعائية.

View this post on Instagram Canımın canı 🤍⭐️ A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Apr 29, 2020 at 10:59am PDT A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Apr 29, 2020 at 10:59am PDT