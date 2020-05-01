تراند اليوم : فيديو صادم| ممثل يتحرش بإعلامية شهيرة.. وهكذا ردت عليه



اتهمت الإعلامية اللبنانية، ليال سعد، الممثل الشاب جوليان فرحات بالتحرش بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت مراسلة تلفزيون "الجديد" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه اسم "جوليان"، وهو يقوم بحركات غير لائقة على شاشة التلفاز تعليقًا عليها أثناء ظهورها.

وعلقت "ليال" على الفيديو قائلة": "وصلني هيدا الفيديو. فتت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاططه STORY على انستجرام. تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات".

وأضافت: "هيدا الممثل يفترض انه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا افكاره؟".

وتابعت "ليال": "جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها وهاي مش طريقة لتفجير الكبت. في معالجين نفسيين كتير بلبنان واصحاب كفاءة عالية جداً وعدد كبير منهم بقدم خدمات من دون اي بدل مادي مجرّد لمساعدات الناس وتخفيف الكبت الخطير بهالمجتمع لأنو بيعتبروها رسالة ضرورية".

وختمت ناصحة إياه: "بنصحك بزيارة احدهم او التواصل معهم. خطوة بتساعدك بشغلك قبل كل شي تاني. ومؤسف انك عم تضحك بهيدي الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، انا للأمانة وجعني قلبي عليك. عسلامة انشالله".





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