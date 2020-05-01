فى إطار حرص مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء فى التواصل المستمر مع رواد المكتبة وتقديم الخدمات المتميزة لهم، قدمت المكتبة عبر صفحتها الرسمية عدد من الفقرات المتنوعة، من خلال تقديم فقرات يومية متعددة مثل فقرةكلمتين على الماشي، وفيها يتم نشر أشهر المقولات للمشاهير من الأدباء والكتاب، وكذلك فقرة استوقفتنى أية، وكذلك أقرأ لطفلك.
كما تنشر المكتبة عدد من المحاضرات مثل الأخطاء اللغويةالشائعة التي تقدمها الشاعرة إبتسام عبد الصبور، وكذلك وكذلك سلسلة الندوة بعنوان "الثقة بالنفس" والتى تتناول أسرار ومهارات التفكير.
ومن المقرر أن يقدم الندوة الدكتور حسن سليمان خبير تطوير الذات وتنمية المهارات، كما اطلقت المكتبة مسابقة رمضانية من خلال نشر كل يوم سؤال حتى نهاية شهر رمضان الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتبة مصر العامة تواصل تقديم خدماتها عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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