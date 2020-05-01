مكتبة مصر العامة تواصل تقديم خدماتها عن بعد

فى إطار حرص مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء فى التواصل المستمر مع رواد المكتبة وتقديم الخدمات المتميزة لهم، قدمت المكتبة عبر صفحتها الرسمية عدد من الفقرات المتنوعة، من خلال تقديم فقرات يومية متعددة مثل فقرة

كلمتين على الماشي، وفيها يتم نشر أشهر المقولات للمشاهير من الأدباء والكتاب، وكذلك فقرة استوقفتنى أية، وكذلك أقرأ لطفلك.

كما تنشر المكتبة عدد من المحاضرات مثل الأخطاء اللغوية

الشائعة التي تقدمها الشاعرة إبتسام عبد الصبور، وكذلك وكذلك سلسلة الندوة بعنوان "الثقة بالنفس" والتى تتناول أسرار ومهارات التفكير.

ومن المقرر أن يقدم الندوة الدكتور حسن سليمان خبير تطوير الذات وتنمية المهارات، كما اطلقت المكتبة مسابقة رمضانية من خلال نشر كل يوم سؤال حتى نهاية شهر رمضان الكريم.