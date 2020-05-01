محمود حافظ للوفد: الجمهور يشتاق لمعرفة كافة تفاصيل حياة المنسي

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي ويعرض بالسباق الرمضاني الحالي.

وأكد "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفــد" الجمهور يعلم أن الاختيار كل مافيه ويجسد حياة بطل حقيقي ويشتاق لمعرفة كافة تفاصيل حياته، وأضاف الابطال دي انا اتعلمت اشياء كثيرة عنهم اثناء تصوير فيلم الممر لو كنت سمعت عنها من قبل أحد

الأشخاص لم أكن أصدق ان هذا مايحدث في الجيش فهما رجالة بمعنى الكلمة .

وتابع : :شكرآ ليكم لأنكم ضحيتوا بنفسكم وهذا اقل واجب نقدمه ليكم وشكرا لكل ام شهيد واسرة شهيد".

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وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح

المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.