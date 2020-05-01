لليوم الثاني.. حب عمري يتصدر مشاهدات يوتيوب

تصدّر المسلسل الرمضاني "حب عمري" للفنان هيثم شاكر، المركز الأول في صدارة المشاهدات لليوم الثاني على التوالي، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تضم الحلقة السابعة من المسلسلالعديد من الأحداث بين بطليه "هيثم شاكر، سهر الصايغ"، حيث يحاولان المحافظة على حبهما رغم المصاعب التي يواجهونها.
مسلسل حب عمري من بطولة كل من هيثم شاكر، ديانا هشام، تامر فرج، محمد مهران، محمد عادل، منة فضالي، حمادة بركات، مي القاضي، سامح الصريطي، سهر الصايغ، أماني كمال، حنان سليمان، أحمد كرارة، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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