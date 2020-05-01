محمود حافظ يكشف للوفد كواليس تصوير الاختيار في زمن كورونا

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي ويعرض بالسباق الرمضاني الحالي. وأكد "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفــد" أن ردود الفعل اسعدته نظرا لأن جميعها إيجابية عن العمل، وأضاف اتمنى دائما أن الأعمال التي أشارك بها تلقى إعجاب الجمهور وتحقق نجاحا كبيرا". نظرا لأن جميعها إيجابية عن العمل، وأضاف اتمنى دائما أن الأعمال التي أشارك بها تلقى إعجاب الجمهور وتحقق نجاحا كبيرا". عن تصوير الاختيار في زمن قال :"مازال التصوير مستمر حتى الآن ولكن نحرص على الالتزام بالاحتياطات اللازمة مثل إرشادات منظمة الصحة العالمية فالجميع يحرص على تواجد الكحول وتعقيم المعدات ولكن كان هناك قلق بالتأكيد من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بس كورونا قال :"مازال التصوير مستمر حتى الآن ولكن نحرص على الالتزام بالاحتياطات اللازمة مثل إرشادات منظمة الصحة العالمية فالجميع يحرص على تواجد الكحول وتعقيم المعدات ولكن كان هناك قلق بالتأكيد من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بس فيروس كورونا المستجد ".

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