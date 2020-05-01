أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه "الاختيار" بشكل عام، ودور سعد بشكل خاص.
وأكد "حافظ" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفــد" أن الجميع يأتي اللوكيشن للعمل ولكن هناك الجد وأيضًا يحرص بيتر على أن
وأضاف: "إن من أصعب المهن في العالم صناعة السينما والفحم والمنجانيز، فإننا نشعر بالكثير من الإرهاق، إضافة إلى اختلاف المواعيد وظروف الحياة".
وتابع: "إن أول ظهور لشخصية سعد في الاختيار عندما كنت أرتدي ملابس عسكرية، وكنت أغني قبل تصوير هذا المشهد بنصف ساعة جاءني خبر وفاة والدتي، واستكملت التصوير تحت ذلك الضغط النفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حافظ للوفد: عرفت خبر وفاة أمي أثناء تصوير "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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