الثقافة تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان بحفل لمحمد الحلو وعمر خيرت وريهام عبدالحكيم

تحتفل وزارة الثقافة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك ضمن برنامج فعاليات الأجندة الرقمية خلال الشهر المعظم حيث تبث فى الخامسة مساء الأحد 3 مايو على قناتها باليوتيوب الفيلم الوثائقى الكيلو 19 من إنتاج المركز القومى للسينما.

ويروى الفيلم إحدى قصص بطولات معركة الكرامة عام 73 من خلال مشاهد حقيقية تتناول تفاصيل سقوط حصن لاهتزانيت الإسرائيلى فى زمن قياسى بعد مرور ساعة واحدة من بداية الحرب والذى

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يعد أول حصون خط بارليف واقواها وسيطرة بواسل قوات اللواء 30 مشاة على منطقة الكيلو 19 وعزلها من جميع الجهات قبل بدء الهجوم الرئيسي .

وفى العاشرة مساء تذاع احتفالية غنائية فى حب مصر من إنتاج دار الأوبرا وتتضمن باقة من الأعمال الوطنية الشهيرة بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من محمد الحلو ، أحمد

عفت ، مى فاروق ، إيمان عبد الغنى ، هانى عامر ، رحاب مطاوع، سماح عباس ، كورال أطفال الأوبرا إلى جانب فاصل للموسيقار عمر خيرت والمطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو ناير ناجى ، ويسبقها فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر المجيدة .

كما اتاحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى بشبكة الانترنت من خلال دار الكتب والوثائق القومية مجموعة نادرة من كنوز الوثائق التاريخية عن انتصارات حرب أكتوبر وما تبعها من إجراءات وقرارت تكريما لأبطالها إلى جانب ملف آخر عن النصر العظيم فى الإصدارات الصحفية .