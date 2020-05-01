أغويرو: لاعبو “البريميرليغ” خائفون من استئناف اللعب بسبب “كورونا”

وأوضح سيرجيو أغويرو، في مقابلة مع شبكة “إل شيرينغيتو” الأرجنتينية، بأن أغلبية اللاعبين خائفين من استئناف مباريات البريميرليغ، الذي توقف في 13 مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لأن “لديهم أطفال وعائلات”.

وأضاف نجم هجوم فريق مانشستر سيتي: “أنا خائف، لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين. أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وتابع قائلا: “يقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بالفيروس من دون أن تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك.. ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري”.

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وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في معاودة النشاط في 8 يونيو المقبل، الأمر الذي يعني أن على اللاعبين العودة إلى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية اليوم الجمعة، مع العلم أن الأندية مصممة على إكمال الموسم الكروي الحالي، وخوض المباريات المتبقية البالغ عددها 92 مباراة.

وألمح أغويرو إلى أن زملاءه في فريق مانشستر سيتي سيكونون “مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص” عندما يعودون إلى التدريبات واللعب، وعبر عن أمله “في ايجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر”.

وأغويرو ليس الوحيد الذي عبّر عن هذه المخاوف، فقد سبقه في ذلك قائد مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، الذي أعرب عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الإنجليزي في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الإغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب وباء “كوفيد-19″، الذي تسبب بوفاة أكثر من 26 ألف بريطاني، من بين ما يزيد على 172 أف إصابة مؤكدة بالفيروس.