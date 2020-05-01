فريدة سيف النصر.. اعتزلت وارتدت الحجاب بسبب راقصة.. والخيانة كانت وراء طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، كواليس ارتدائها للحجاب، والفنانة التي أقنعتها بذلك، وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل.

فريدة سيف النصر، تحدث خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة، إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، عن الأزمة التي تعرضت لا مؤخرًا بعد انتفاخ وجهها قائلة: “كنت بصور ووشى كان ضارب.. وقولت لمدير الإنتاج وشى فيه مشكلة، وماصدقنيش، وبالمناسبة عمري ما عملت ولا هعمل تجميل خالص”.

وعن ارتدائها للحجاب، قالت، إن الفنانة التي كانت سببًا في ارتدائها للحجاب هي الفنانة والراقصة أميرة، والتي كانت تحضر معها جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء.

وأضافت: “ارتدائي الحجاب كان بسبب ظروفي الصعبة والنفسية، أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما في فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها في حياتي الشخصية”.

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كما تطرقت خلال اللقاء على أدوار الإغراء التي قدمتها مؤكدة أنها لم تتنكر منها، ولكنها لم تقم بأي قبلات في السينما، فهند رستم نفسها رشحتها لأن تكون على عرش الإغراء.

وعن أجرها، قالت: “مابيهمنيش المقارنة، طالما بعمل أدوار جيدة، أنا عندي ورث وأرض، غير زواجي اللي كان معروف للجميع”.

وأكدت أنها لم تقل أبد أن نادية الجندي ونبيلة عبيدة حاربوها، وأن فيلم “الغجر” كان المرشح له الفنانة نادية الجندي واعتذرت فرشحت فيفي عبده وقتها.

وعن عدم زواجها بعد طلاقها من زوجها منذ 30 عامًا، قالت فريدة، “كرهت الرجالة كلهم بعد خيانة زوجي لي”.

وحول هجوم الفنانات المحجبات عليها، قالت، عفاف شعيب فنانة ملتزمة من قبل ما تتحجب، وبالتأكيد هاجمتني لكن عملنا مع بعض في مسلسل، ولكنى واضحة إما محجبة أو غير محجبة، بعض الفنانات طلعوا بالباروكة وهم يرتدون الحجاب.