ما الذي قالته زينة عن سعد لمجرد؟

باركت الفنانة زينة للفنان المغربي سعد لمجرد وللفنان اللبناني صلاح الكردي على أغنبتهما الجديدة “شدة وبتزول” المستوحاة من الأجواء التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

“شدة وبتزول” كلمات صلاح الكردي وسعد لمجرد، أما الألحان لـ الكردي واخراج الكليب حمل توقيع سعيد الماروق.

عن الأغنية، كشفت زينة الى أنها تحب صوت سعد لمجرد جداً، بالاضافة الى ان العمل تتضمن طاقة ايجابية، كما أن بصمة سعيد الماروق مليئة بالإحساس وصوت صلاح الكردي الجميل. وختمت زينة بالقول: “الأغنية فيها إحساس في كل حاجة ولأن المعلم يغني يجب كلنا نسمع طبعا معلم”.

نذكر أن الأغنية حققت أكثر من 800 الف مشاهدة في أسبوع. “شدة وبتزول” عن سعد لمجرد وصلاح الكردي