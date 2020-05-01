صفية العمري: أحمد زكي ضربني بالقلم مرتين.. ومفيش فنانة تقدر تجسد شخصيتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة صفية العمري، إنها أكثر فنانة تعرضت للضرب في الوسط الفني، مؤكدة أن لديها تاريخا حافلا بالمشاهد العنيفة مع كبار النجوم وعلى رأسهم صلاح السعدني وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

وأضافت صفية العمري، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي قائلة: "أنا اتضربت كتير من أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني وكل واحد كان ايده جامدة وكانوا بيعيشوا الدور".

وأشارت "العمري" إلى أن النجم الراحل أحمد زكي ضربها مرتين وصلاح السعدني ضربها "قلم" شديدا في مسلسل ليالي الحلمية ووقعت على " فازة" حطمتها، متابعة: "محمود عبد العزيز كان كفه أيده كبير وضربني قلم خد وشي كله في عمل".

وأضافت صفية العمري، أن نشوب مشادة بينها وبين الفنانة الراحلة معالي زايد في فيلم "أنا اللي قتلت الحنش" ليس بسبب عادل إمام، قائلة: "مسؤولين الإخراج والإنتاج حاولوا يوقعوا بينا عشان مشهد خناقة بينا يطلع سخن واتخنقا وسخنا على بعض ومعالي زايد كانت شرسة وضربتني جامد".

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من ناحية أخرى، قالت الفنانة صفية العمري إنها لا تعتقد أن هناك فنانة تستطيع تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، مشيرة إلى أن فنانات الجيل الماضي يتميزن بشخصيات استثنائية لا بدائل لها.

وأضافت قائلة إن يحيى الفخراني من أكثر الممثلين الذين عملت معهم خلال مشوارها الفني، مؤكدة أنها تدين بالفضل للفنانة نادية لطفي التي وقفت بجانبها في بداية مشوارها الفني ورشحتها للعمل بفيلم مع الفنان رشدي أباظة، قائلة إن منة شلبي ستبرع في تجسيد الفنانة "نازك السلحدار"؛ لأنها "ممثلة جامدة".

وعن عدم زواجها بعد الطلاق من زوجها جلال عيسى، عقبت: "لم أرغب في تكرار التجربة بشكل نهائي، ليس كرهًا في الرجال، ولكني أحببت أن أتفرغ لتربية الأولاد ولم أحبذ أن أدخل عليهم رجلًا غريبًا".

وعن عدم مشاركتها في مسلسل "باب الخلق"، أكدت "أنها مضت عقد عمل المسلسل و أخدت (عربون) العمل فعليًا ولكن اختصار دورها تسبب في عدم استكمال العمل، متابعة: "انهرت بسبب حذف دوري في باب الخلق".

وأوضحت أن دورها في الجزء السادس من ليالي الحلمية غير كثيرًا في نجوميتها، متابعة :"وجالي احتباس في الصوت ومكنتش بتكلم بصوتي الطبيعي".