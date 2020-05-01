مريم حسين عن رامز جلال: بتف بوجه ولو عطاني 10 ملايين دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المغربية مريم حسين عن استيائها من تصرف بعض الفنانات اللاتي استضافهن الفنان المصري رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" هذا العام، خاصة أنهن قبلن بالتذلل له مقابل أن يتركهن، موضحةً أنها لو كانت مكانهن لقامت بالبصق على وجهه حتى ولو كانت متقاضية أجرًا كبيرًا.

وقالت مريم عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "أنا عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات.. يعني أنا عن نفسي والله العظيم لو يعطيني 10 ملايين دولار ويقولي قوليلي أنا جميل أو أنا مادري ايش لأتف بوجه.. سوري يعني مو عشان شي لكن هذه شخصيتي ما حدا يقولي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر".

وأضافت :"أنا بنتي صارت تصرفاتها مو حلوة بعد ما شفت البرنامج لكن أنا المسؤولة أنا المفروض ما أحط البرنامج وهي موجودة.. بنتي تروح تنام بحط البرنامج وبضحك وبصفق له وبرافوا عليك يا رامز استمر وحار على اللي يحاربك".

وكان قد اتخذ النجم المثير للجدل رامز جلال أول إجراء قانوني تجاه الدعوات المطالبة بوقف برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، وخاصة قرار نقابة الإعلاميين المصرية بمنع أي نشاط لرامز جلال بالفضائيات المصرية.

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وحرّك المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل رامز جلال القانوني دعوى قضائية حملت رقم 39909، اختصمت نقيب الإعلاميين المصري طارق سعدة بصفته؛ لإصداره قرارًا بعدم ممارسة رامز جلال لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

ولفتت الدعوى المقدمة من محامي رامز جلال، إلى أن قرار نقيب الإعلاميين يُعد باطلا ومخالفًا للقانون، حيث إن الفنان رامز جلال عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية، والتي لا تعد نشاطا إعلاميا، طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

ولوّحت الدعوى إلى أن هدف برنامج رامز جلال ترفيهي في المقام الأول، بخلاف أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية، وليس بداخلها، لذا فإنه طبقًا للإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رامز جلال غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالبت الدعوى، بأن يتم قبولها شكلا، ووقف تنفيذ قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، قد أرسل خطابًا إلى رئيس قناة mbc مصر بشأن قرار منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.