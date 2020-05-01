هيفاء وهبي: سيرتي مش هتغطي على الفضيحة أم جلاجل.. هل قصدت أبو هشيمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لن ينتهي ترديده بين أوساط المتابعين، فمنذ إعلان ارتباط طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة المصرية ياسمين صبري ثم زواجهما، ويعقد الكثيرون مقارنات عدة بينهما، وقبلها تم إقحام اسمها في أزمة مقاطع الفيديوهات "الخادشة" لأبو هشيمة، خاصة بعد تركها تعليقًا أثار الجدل حول تفسير ما يحدث بشكل مستمر.

وتركت ھیفا وھبي، قبل ساعات رسالة عبر حسابها في موقع "إنستغرام" من خلال خاصية "الستوري" فسرها الكثيرون على أنها موجهة لطليقها أحمد أبو هشيمة، رغم أنها لم تذكر اسمه علنًا، ولكن ما كتبته أجبر الجمهور على هذا الاستنتاج، بعد تناقلهم للرسالة من خلال العديد من الحسابات.

وكتبت هيفاء وھبي في رسالتها قائلة: "لیه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ (الخطة فاشلة) ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سیرتي مش ھتغطي عالفضیحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل.. أنا بابا يلا!"، كما استخدمت ھیفاء وهبي رمز "النمر"، وأرفقته بنهاية رسالتها.

وحسم "النمر" الذي استخدمته الأمر بأن المقصود هو أحمد أبو ھشیمة، خاصة وأن حديثا طال خلال الفترة الماضية عند خطوبة وزواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، حول محبته لـ"التايجر" وظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري بفستان تايجر في خطوبتها لأبو هشيمة ثم حذاء بطبعة التايجر في عقد قرانهما.

ولم يفھم الكثيرون حتى الآن سبب الهجوم الذي بدأته ھیفاء وهبي على أحمد أبو ھشیمة بتلك الطريقة، ولكن ربما يفسر الأمر عند البعض هو طرح اسمها فيما تناقلته بعض الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير لنصوص محادثة جرت بين ياسمين صبري ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر.

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البداية كانت عندما كتب ريان جيلر في تعليق له على صورة نشرتها ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة وعلقت فيها قائلة: "سيد الرجال"، ليرد ريان جيلر في تعليق قائلًا: "سيد الرجال وسيد البنات وأنا مين؟" فلاحقته ياسمين صبري بتعليق قالت فيه: "انت سيد الأولاد، إبني، بعد إذنك حتبناك".

وتدخل زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بتعليق ممازحًا ياسمين صبري قائلًا: "أخذت إذني يا ياسمين؟ ريان شاب لطيف ومثقف مرحباً بك في العائلة"، وأعاد الحديث عن تبني ياسمين وأبو هشيمة للسعودي ريان جيلر، للأذهان تعليقا قديما كتبته هيفاء وهبي عن ريان جيلر وهي تشيد بموهبته.

وجاء في تعليق هيفاء وهبي قولها: "شو مهضوم وكيوت هالصبي، ريان كتير لبق بالكلام وصوته حلو بتنبأ إلو بمستقبل كبير جدًا بس معقول بيكون ابن للإعلامية السعودية بيشبه كتير مع أختها وبدي أرفع قضية على كل حدا بيسبه".

وكان حديث قد دار في منتصف يناير الماضي حول رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مقاطع الفيديو المسربة له عن الفنانات اللاتي عرفهن، حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة"، وكشفت عن مكالمة "جريئة" تبادلها مع إحدى الفتيات إضافة إلى مقاطع خادشة، وقال عن بعض النجمات عندما سألته الفتاة التي يتحدث معها عن سبب عدم إكمال علاقته مع أي فنانة؟ فأجاب أبو هشيمة: "لا ما اكملش مع وحدة منهم، دول وحشين"، وأثار البلبلة وقتها واعتبر الكثيرون أنه أساء بتصريحاته لعدد من النجمات، وأنه من غير الممكن أن يرتبط مع إحداهن بشكل رسمي.

يُذكر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري تمت خطبتهما منتصف مارس الماضي، قبل أن يعقدا قرانهما منتصف أبريل المنقضي، وسط أجواء أسرية بسيطة، بينما يُعرض للفنانة المصرية مسلسل "فرصة تانية" في ماراثون شهر رمضان الدرامي والذي يعد ثاني بطولة لها على التوالي.