محمد رمضان يثير السخرية بمشهد تخطيط القلب في "البرنس".. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل والسخرية أثارها مشهد بمسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، الذي يجسد دور "رضوان"، وذلك بعدما ظهر في الحلقلة السابعة، وهو على سرير داخل مستشفى بعد تعرضه لحادث هو وزوجته وأبناؤه.

"رمضان"، تعرض للسخرية بشكل كبير من الجمهور، لظهوره بجهاز تخطيط القلب على ذراعه، وهو ما أثار الجدل، حيث بدأ رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في تداول صور المشهد الذي ظهر فيه وانهالت عليه التعليقات الساخرة.

وسخر أحد المتابعين من رمضان قائلا:"طيب تكنولوجيا يوسف الشريف وعديناها .. لكن التكنولوجيا تتقدم لدرجه إن محمد رمضان ينقل قلبه ف دراعه".

وتابع آخر :"إخذ عندك تخطيط في اليد هذه جديدة بس ما يمنع انه زين البرنس".

https://twitter.com/sa3adAldousari/status/1256048687622602756?s=20

وقال أحد الطلاب الدارسين للطب، تعليقاً على المشهد :" صار ف اليد ، #البرنس أتوقع كل اللي درسته غلط (صحراء وخضرنها نار وطفينها طلعت كذب ) انتي السبب حفظتني شي غلط".

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كما قال أحد رواد موقع "تويتر" :"هذا تخطيط مال قلب لازم كل قطعة تكون بطرف من الجسم بأطراف اليدين والأقدام ومنطقة الصدر بس الجماعة اختصروها وخلوها بمكان واحد".

وسخر أحد المتابعين من المشهد قائلا :"البرنس المفروض الشي اللى ما نعرفه نسئل عنه بس كدا أي حاجة في أي حاجه ما ينفعش يا رئيس دي بتاعه تخطيط القلب حاطها كلها في الذراع ليه".

واستمرت الانتقادات تنهال على بطل "البرنس"، وقال أحد رواد "تويتر" فى تدوينه ساخرة :"هو رسم القلب بيقي يتعمل ف الدراع ولا ايه".

وتابع أحدهم قائلاً :" محمد رمضان وهو بيعمل رسم القلب من دراعه".

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل البرنس قبل أيام من عرضه في رمضان. "البرنس" مسلسل اجتماعي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية، ويقود الملحمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.