فنانة شهيرة : عملولى عمرة في الكعبة وأنا مسيحية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 1 مايو 2020 02:29 مساءً - ‏23 دقيقة مضت أخبار المشاهير 64 زيارة

سخرت الفنانة عايدة رياض، من الشائعات التي تطلق عليها من حين لاَخر، قائلة: “شائعة الوفيات دي حاجة بسيطة من اللي بيحصلي”.

وأضافت “رياض”، خلال حوارها ببرنامج “خط أحمر”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مع الإعلامي محمد موسى،:”شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة ،وأنا أصلا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي”.

وتابعت : “بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء”.