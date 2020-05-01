شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتتك الحلقة 7 من مسلسل عمر ودياب.. شاهد أبرز المواقف الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل عمر ودياب الذى يقوم ببطولته النجمين على ربيع ومصطفى خاطر العديد من المواقف الكوميدية، وذلك بعدما ظهر على ربيع فى ثوب طبيب مخ وأعصاب كحيلة منه للإيقاع بمدير المستشفى الذى ورطهم حينما سرق جثة "أحمد فتحى"، والذى حل ضيف شرف فى آخر حلقتين حيث لعب دور عفريت يحاول إرجاع جثته الذى تم تقطيعها لأشلاء بهدف بيع أعضائه.

وعلى غير العادة فقد ظهر العفريت فى مسلسل عمر ودياب فى ثوب قليل الحيلة الذى يطالب البشر فى تحقيق أمنياتهم لا العكس، فلم يقم هو بتحقيق أمنيات عمر ودياب مثلما اعتاد المشاهد مع العفاريت فى الأعمال الفنية المختلفة، وخلال الفيديوهات التالية نتعرض لمجموعة من المواقف الكوميدية المختلفة التي شهدتها الحلقة السابعة من أحداث مسلسل عمر ودياب.

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مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.