شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى مع الزعيم فى تصوير "فلانتينو": مدرسة وكواليس لا توصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمدى الميرغنى بصورة جديدة من كواليس مسلسل "فلانتنيو" تجمعه بالزعيم عادل إمام، والفنانة داليا البحيرى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "فلانتينو الزعيم المدرسة كواليس لا توصف.. لقاء نور محمد أحمد فلانتينو مع نور محمد أحمد فلانتينو ❤️ مستنى رأيكم فى الحلقة واللى جاى أجمل إن شاء الله".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا فى الـ6:30 مساء، ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ لكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل "فلانتينو" قيام دلال عبد العزيز "عفاف عصمت" بتحديد موعد كتب كتاب نجلها طارق الابيارى "رفاعة" من خطيبته إلهام عبد البديع "هبة" وذلك بعدما غاب فلانتينو بسبب وجوده فى طنطا .